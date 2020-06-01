Индекс самоизоляции в Саратове достиг рекордно низкой отметки

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:38:40+03:00

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Сегодня, 1 июня, в Саратове индекс самоизоляции на 13:50 составляет 1 балл. Этот показатель считает Яндекс, исходя из активности горожан до эпидемии и сейчас. Чем выше цифры, тем прилежнее граждане сидят дома.

Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек Саратов находится на одном месте с Ульяновском. В лидерах: Владивосток (2,9 балла), Махачкала (2,2 балла).

Жители миллионников также не хотят сидеть дома. В Москве индекс составляет 1,4 балла, 1,1 балла в Санкт-Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU