Саратовец вырастил на даче 156 кустов конопли

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:08:35+03:00

Также полиция при обыске нашла на даче и в жилище более 45 граммов марихуаны

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В Саратовской области полицейские задержали парня, подозреваемого в незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, и покушении на сбыт наркотиков.

- Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России 23 мая выявили 32-летнего саратовца, выращившего растения, чтобы после сбыть марихуану, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

На даче у мужчины полицейские нашли 156 кустов конопли и 7,95 грамма марихуаны. Во время обыска в жилище — еще 37,1 грамма марихуаны.

В отношении гражданина возбудили уголовные дела. Ход предварительного следствия контролирует прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU