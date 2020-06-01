Саратовец вырастил на даче 156 кустов конопли
В Саратовской области полицейские задержали парня, подозреваемого в незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, и покушении на сбыт наркотиков.
- Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России 23 мая выявили 32-летнего саратовца, выращившего растения, чтобы после сбыть марихуану, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
На даче у мужчины полицейские нашли 156 кустов конопли и 7,95 грамма марихуаны. Во время обыска в жилище — еще 37,1 грамма марихуаны.
В отношении гражданина возбудили уголовные дела. Ход предварительного следствия контролирует прокуратура.
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ИСТОЧНИК KP.RU