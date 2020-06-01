В Минздраве не стали отвечать, найден ли коронавирус у мэра Саратова

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:32:51+03:00

Бибарсов встретился с мэром 23 мая, а уже через неделю у муфтия обнаружили коронавирус

Михаил Исаев несколько дней назад провел личную встречу с муфтием Бибарсовым, у которого накануне выявили коронавирус

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Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов на брифинге 1 июня отказался отвечать, сделан ли тест на коронавирус мэру Саратова Михаилу Исаеву.

Накануне праздника Ураза-Байрам, 24 мая, Исаев общался с муфтием Мукаддасом-хазрат Бибарсовым, у которого как стало известно 1 июня, обнаружен коронавирус.

- Своим вопросом вы затрагиваете ряд федеральных законов, в том числе о врачебной тайне. По нему сам факт обращения за медпомощью является тайной. Поэтому не отвечу, — сказал Шувалов.

Муфтий Мукаддас-хазрат Бибарсов на встрече с Исаевым был в маске, не натянутой на нос, судя по фото, размещенном самим Бибарсовым в Инстаграм.

- Существуют правила ношения маски и им нужно следовать. Насколько это повысило риск, так как я не знаю об этой встрече и ее условиях, о возросшем риске заражения, я сказать ничего не могу, — была уклончива и Надежда Матвеева, замруководителя Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU