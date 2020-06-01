2020-06-01T11:26:07+03:00
Происшествия

В Саратове полиция выявила нелегальный пункт по приему металлов

Изъято 50 кг лома
Дарья Вострикова
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Полиция выявила незаконный пункт по приему металлов на Московском шоссе, 30 в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, установлено, что 30 мая 39-летний мужчина принимал чермет без оформления актов приема, у него не было лицензии.

На него составили протокол, изъяли 50 кг лома черных и цветных металлов. В марте 2020 года его уже дважды привлекали к ответственности.

Материалы направили в суд для принятия решения.

С 2019 по 2020 год правоохранители выявляли на этом объекте шесть административных правонарушений, изымали 1 198 кг лома, составляли четыре протокола по которым были назначены штрафы.

Выяснилось, что участок, где расположен пункт приема металла, арендуется. О расторжении этого договора в адрес мэра города Михаила Исаева было направлено письмо начальника УМВД России по Саратову Андрея Чепурного. Соответствующие документы подготовлены.

Такие действия были предприняты для того, чтобы в дальнейшем незаконной деятельности не повторялось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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