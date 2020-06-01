В Ртищеве прокуратура заблокировала 20 сайтов со способами обмана счетчиков

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:14:10+03:00

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Ртищевская прокуратура во время мониторинга в интернете выявила 20 сайтов, где рассказывали, как обмануть счетчики электричества, воды, газа.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, по федеральному закону распространение такой информации запрещено.

Прокуратура направила в суд иски о признании информации запрещенной к распространению в РФ. Эти требования удовлетворены.

Доступ к ресурсам заблокирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU