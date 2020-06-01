На саратовском пляже пасынок зарезал отчима

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:24:10+03:00

Преступление было совершено зимой на пляже. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Саратове мужчина убил отчима.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, суд признал его виновным и приговорил к 10 годам в колонии строгого режима.

Установлено, что 46-летний пострадавший работал сторожем на пляже «Городские пески». В ночь на 21 декабря он находился на рабочем месте и распивал алкоголь вместе с пришедшим в гости 29-летним пасынком.

Во время застолья отчим принялся попрекать пасынка судимостями и безответственным образом жизни. Это разозлило молодого человека, который несколько раз ударил мужчину ножом и убежал. Сторож однако сумел подняться на мост через Волгу, где потерял сознание. Раненого заметили сотрудники ДПС, его госпитализировали, но через несколько дней он скончался в больнице.

Мужчина зарезал отчима и убежал. Фото СУ СКР по Саратовской области

Приговор пасынку еще не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU