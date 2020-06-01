На пруду под селом Изнаир рыбака убило ударом тока в 10 тыс. вольт

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:20:45+03:00

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В Екатериновском районе Саратовской области днем 31 мая мужчину убило током.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла на пруду Новый вблизи села Изнаир.

По предварительной версии, трое жителей Ртищева приехали на рыбалку. Через некоторое время один из них отошел в сторону и вдруг услышал громкий хлопок. При этом в воздух взлетели вещи.

Мужчина кинулся назад и увидел, что его 64-летний приятель лежит бездыханный, а одежда на нем горит, а второй, 46-летний еще жив. Он оттащил его в сторону и вызвал медиков. Пострадавший был госпитализирован.

По предварительной версии, причиной мог стать удар тока мощностью 10 тыс. вольт от линии электропередач, которая проходила в 6,5 метра над ними.

Линия электропередач проходит на высоте 6,5 метра. Фото СУ СКР по Саратовской области

Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU