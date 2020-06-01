2020-06-01T08:20:45+03:00
Происшествия

На пруду под селом Изнаир рыбака убило ударом тока в 10 тыс. вольт

Двум другим удалось спастись [фото]
Екатерина Семенова
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Рыбак умер после удара током. Фото СУ СКР по Саратовской областиРыбак умер после удара током. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Екатериновском районе Саратовской области днем 31 мая мужчину убило током.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла на пруду Новый вблизи села Изнаир.

По предварительной версии, трое жителей Ртищева приехали на рыбалку. Через некоторое время один из них отошел в сторону и вдруг услышал громкий хлопок. При этом в воздух взлетели вещи.

Мужчина кинулся назад и увидел, что его 64-летний приятель лежит бездыханный, а одежда на нем горит, а второй, 46-летний еще жив. Он оттащил его в сторону и вызвал медиков. Пострадавший был госпитализирован.

По предварительной версии, причиной мог стать удар тока мощностью 10 тыс. вольт от линии электропередач, которая проходила в 6,5 метра над ними.

Линия электропередач проходит на высоте 6,5 метра. Фото СУ СКР по Саратовской области

Линия электропередач проходит на высоте 6,5 метра. Фото СУ СКР по Саратовской области

Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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