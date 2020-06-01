В первый день лета над Саратовской областью прогремит гроза

1 Июнь 2020 2020-05-31T20:55:07+03:00

Будет тепло и ветрено

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В Саратовской области на 1 июня синоптики сделали прогноз о грозе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, в первый день лета ожидается переменная облачность, в Правобережье возможна гроза и кратковременный дождь. Однако в областном центре осадки маловероятны.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 15-16 метров в секунду при порывах.

Температура днем — до +22... +27 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU