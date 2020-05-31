2020-05-31T19:32:48+03:00
Происшествия

Четверо взрослых и младенец пострадали в столкновении трех авто в Саратове

Авария произошла на улице Тархова [фото]
Екатерина Семенова
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Три авто столкнулись на улице Тархова. Фото ГИБДД по СаратовуТри авто столкнулись на улице Тархова. Фото ГИБДД по Саратову
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В Ленинском районе Саратова случилось ДТП с участием трех авто.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 18:40 на пересечении улиц Тархова и Топольчанская.

По предварительной версии, аварию допустил 43-летний водитель автомобиля Kia Sorento. Иномарка врезалась в Mitsubishi под управлением 42-летнего водителя и ВАЗ-2114, за рулем которой сидел 29-летний водитель.

Госпитализированы были водитель и 21-летний пассажир отечественного авто, а также годовалый ребенок. ГИБДД уточняет, что он находился в детском кресле. Также в больницу попали два пассажира Mitsubishi — 21-летний юноша и 18-летняя девушка.

В отечественном автомобиле пострадали водитель и два пассажира. Фото ГИБДД по Саратову

В отечественном автомобиле пострадали водитель и два пассажира. Фото ГИБДД по Саратову

Сейчас Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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