Четверо взрослых и младенец пострадали в столкновении трех авто в Саратове
В Ленинском районе Саратова случилось ДТП с участием трех авто.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 18:40 на пересечении улиц Тархова и Топольчанская.
По предварительной версии, аварию допустил 43-летний водитель автомобиля Kia Sorento. Иномарка врезалась в Mitsubishi под управлением 42-летнего водителя и ВАЗ-2114, за рулем которой сидел 29-летний водитель.
Госпитализированы были водитель и 21-летний пассажир отечественного авто, а также годовалый ребенок. ГИБДД уточняет, что он находился в детском кресле. Также в больницу попали два пассажира Mitsubishi — 21-летний юноша и 18-летняя девушка.
В отечественном автомобиле пострадали водитель и два пассажира. Фото ГИБДД по Саратову
Сейчас Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU