Четыре человека пострадали во врезавшемся в столб Chevrolet в Саратове
В Ленинском районе Саратова сегодня вечером, 30 мая, в ДТП пострадали четыре человека.
- По предварительным данным, в 20:00 напротив дома №2а по улице Панфилова 21-летний водитель Chevrolet Lanos врезался в световую опору, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.
В ДТП пострадал сам шофер и трое его пассажиров — двое 21-летних и один 19-летний. Всех госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU