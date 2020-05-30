2020-05-30T21:18:37+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали во врезавшемся в столб Chevrolet в Саратове

За рулем был молодой водитель
Ольга Симонова
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В Ленинском районе Саратова сегодня вечером, 30 мая, в ДТП пострадали четыре человека.

- По предварительным данным, в 20:00 напротив дома №2а по улице Панфилова 21-летний водитель Chevrolet Lanos врезался в световую опору, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

В ДТП пострадал сам шофер и трое его пассажиров — двое 21-летних и один 19-летний. Всех госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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