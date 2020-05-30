В Саратове мотоциклист сбил на тротуаре женщину

30 Май 2020 2020-05-30T21:12:50+03:00

Перед этим он врезался в автомобиль

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В Заводском районе Саратова сегодня вечером, 30 мая, мотоциклист покалечил себя и еще двух человек, выехав на тротуар.

- По предварительным данным, в 19:20 напротив дома №21/21 по улице Хомяковой 30-летний байкер не справился с управлением, врезался в автомобиль. От удара двухколесный транспорт отбросило на тротуар, где он сбил 32-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

В результате ДТП в больницу попал сам водитель, его 24-летняя пассажирка и пострадавший пешеход.

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ИСТОЧНИК KP.RU