Водитель Renault попал в больницу после съезда в кювет под Саратовом
Авария случилась на южном подъезде к аэропорту «Гагарин»
Изменить размер текста:
В Саратовском районе сегодня днем, 30 мая, в ДТП попал 39-летний водитель Renault Logan.
- В 16:10 на 3-м км южного подъезда к аэропорту «Гагарин» мужчина за рулем иномарки съехал в правый кювет по ходу движения, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
Водителя госпитализировали. Обстоятельства выясняются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU