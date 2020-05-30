2020-05-30T18:52:07+03:00
Происшествия

Водитель Renault попал в больницу после съезда в кювет под Саратовом

Авария случилась на южном подъезде к аэропорту «Гагарин»
Ольга Симонова
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В Саратовском районе сегодня днем, 30 мая, в ДТП попал 39-летний водитель Renault Logan.

- В 16:10 на 3-м км южного подъезда к аэропорту «Гагарин» мужчина за рулем иномарки съехал в правый кювет по ходу движения, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Водителя госпитализировали. Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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