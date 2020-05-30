Пассажиров трамваев и троллейбусов в Саратове собираются обязать оплачивать проезд при входе

30 Май 2020 2020-05-30T18:20:30+03:00

Возможно, что вскоре саратовским пассажирам горэлектротранспорта будут выдавать билеты на входе Фото: Ольга Симонова

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В Саратове пассажиров трамваев и троллейбусов собираются обилечивать при входе.

Пост о таких изменениях в работе горэлектротранспорта с 1 июня выложила группа «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» сегодня, 30 мая.

Как описано в паблике: руководство МУПП «Саратовгорэлектротранс» приняло такое решение, чтобы повысить сборы выручки. При этом пассажиры должны будут заходить в транспорт в первую дверь.

Оказывается, это сделано потому, что при оплате на выходе водители часто не выдают билеты, что сложно устанавливается при контроле сотрудниками Контрольно-ревизионной службы. Также теперь контролеры смогут выявлять в салоне пассажиров, которым водитель умышленно не выдал билет.

В доказательство администраторы группы приложили фото распоряжения гендиректора МУПП «СГЭТ» Владимира Прохорова.

- Обязываю водителей электрического транспорта производить посадку пассажиров в переднюю дверь транспортного средства, осуществлять взимание платы за проезд с пассажиров при входе, — гласит один из пунктов документа

Фото из группы «Типичный Саратов»

При этом данные изменения касаются только тех вагонов и машин, в которых нет кондукторов.

При работе с кондуктором вход и выход во все двери.

В комментариях в группе многие горожане высказали свое мнение. Некоторые написали, что это не удобно, так как пока одному выдадут билет — на улице скопится толпа.

- По 5–10 минут, а утром и все полчаса, на одной остановке будет стоять, — считает Дмитрий Акульшин.

Ему ответила Марина Еловая. Она высказала противоположное мнение.

- Это удобно. Предприятие разоряется с огромной скоростью, особенно в нынешней ситуации. 10% от общей выручки оседают в кармане водителей и кондукторов. Это весомая цифра, потому контроль усилен и это хорошо, принесет обязательно свои результаты.

Абсолютно неважно пассажиру, как производится сбор оплаты проезда — при выходе или входе. Если водитель своевременно выдает билеты (а он обязан), то скорость движения по маршруту не меняется ни при каких условиях, — рассуждает пользовательница сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU