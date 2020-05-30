Мэр Саратова планирует связать Заводской и Ленинский районы велосипедным маршрутом
Сегодня, 30 мая, мэр Саратова Михаил Исаев в компании из четырех человек совершил велосипедную прогулку по городу.
- Стартовав от БЦ «Навигатор», мы отправились по Большой Горной до Астраханской, по ней до 2-й Садовой, затем по улицам Серова и Шелковичная спустились на Чернышевского, — рассказал глава Саратова на своей странице в Instagram.
Он подчеркнул, что неудивительно, что все больше саратовцев отдают предпочтение передвижению на велосипедах — это экологично, экономично, полезно.
После поездки по городу Исаев понял, что нужно развивать велосипедную инфраструктуру и культуру в Саратове.
- Договорились начать с небольших отрезков, а в перспективе — связать маршрутом Ленинский и Заводской районы, — поделился с подписчиками градоначальник.
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ИСТОЧНИК KP.RU