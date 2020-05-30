Володин пообещал найти 500 млн рублей на оборудование для инфекционного центра в Саратове

30 Май 2020 2020-05-30T16:51:04+03:00

В планах, что на следующий год начнется строительство противотуберкулезного диспансера за чертой города

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в обращении на странице своих сторонников в Instagram Volodin.saratov рассказал о трех будущих больницах в Саратове.

- Нам необходимо, чтобы в области появилась новая онкологическая больница. Вы знаете, к строительству этой больницы мы приступили в этом году. За счет средств федерального бюджета она финансируется и должна быть построена в 2022 году, — рассказал Володин.

Также он рассказал о необходимости строительства противотуберкулезного диспансера, который будет находиться за чертой города.

- У нас нынешний, действующий, находится в самом центре города Саратова. Это неправильно во всех отношениях, — заявил спикер ГД.

По его словам, за счет привлеченных источников деньги найдены. Сейчас завершается проектирование.

- Сразу скажу, что это будет современная больница, но учитывая, что стоимость ее составляет порядка 6 млрд рублей, особенно в нынешнее время, нам не просто будет начинать строительство этой больницы, поэтому сейчас занимаемся, чтобы такая больница начала строиться на будущий год, — рассказал Вячеслав Володин.

Предполагается, что за Саратовом найдется место, которое будет соответствовать всем требованиям, в том числе и удаленности от жилых массивов.

Еще одной больницей, о которой рассказал председатель Государственной думы, стал будущий инфекционный центр в Саратове. Он напомнил, что в поиске денег помогло правительство Москвы.

- После обращения к Сергею Семеновичу Собянину было выделено 462 млн, которые пришли в бюджет Саратовской области и используются на строительство больницы. А также вот сейчас хочу вам сказать, что необходимые средства в объеме 138 миллионов также найдены. Они придут уже в благотворительный фонд строительства инфекционной больницы. Таким образом, 600 млн есть для того, чтобы закрыть половину стоимости инфекционной больницы, — рассказал Володин и напомнил, что еще около 1 млрд рублей потребуется на оборудование в больницу. — Со своей стороны я буду 50% этих средств искать, ну а вторую половину будет искать регион.

По планам инфекционный центр должны сдать к 1 сентября 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/782185" frameborder="0"></iframe> Володин о выделении денег на больницы в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU