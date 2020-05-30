Саратовцев предупреждают о шквалистом ветре, ливнях и грозе в воскресенье

30 Май 2020 2020-05-30T15:31:46+03:00

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Жителей Саратова и области предупреждают о плохой погоде завтра, 31 мая.

- В первой половине ночи усилятся порывы ветра до 15–19 м/с (17–22 м/с при грозе) и пройдут ливни, возможен град. Днем также местами по региону прогнозируется порывистый ветер, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

В Саратове ночью также ожидается гроза, а сильный ветер будет и днем, и ночью.

Также с завтрашнего дня, 31 мая, по 3 июня в Левобережье Саратовской области сохранится 4 класс горимости, что означает высокую пожарную опасность.

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ИСТОЧНИК KP.RU