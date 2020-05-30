Женщину и ребенка эвакуировали из горящей двухэтажки в Ртищеве

30 Май 2020 2020-05-30T15:33:39+03:00

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В Ртищеве Саратовской области в двухэтажном здании на Рабочей, 34 произошел пожар.

Прибывшие огнеборцы и спасатели эвакуировали из дома 56-летнюю женщину и 11-летнюю девочку. Им оказали медпомощь, от госпитализации они отказались, сообщает «ЧП Саратов».

На месте также работала «скорая» и полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU