В Саратове рецидивист избил сельчанина и отобрал телефон с 23 тыс. рублей

30 Май 2020 2020-05-30T14:23:41+03:00

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В Кировском районе Саратова полиция вчера, 29 мая, раскрыла ограбление.

- Ночью 19 мая с заявлением обратился 41-летний житель села Карамышевка. Он рассказал, что прошедшим вечером, с 17 до 18 часов неизвестные избили его на перекрестке Посадского и Университетской. Они забрали у потерпевшего телефон Alcatel и 23 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 33-летнего безработного рецидивиста. Тот признался в преступлении и рассказал, что деньги потратил. Похищенный телефон у него изъяли.

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ИСТОЧНИК KP.RU