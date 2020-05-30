В Саратове рецидивист избил сельчанина и отобрал телефон с 23 тыс. рублей
В Кировском районе Саратова полиция вчера, 29 мая, раскрыла ограбление.
- Ночью 19 мая с заявлением обратился 41-летний житель села Карамышевка. Он рассказал, что прошедшим вечером, с 17 до 18 часов неизвестные избили его на перекрестке Посадского и Университетской. Они забрали у потерпевшего телефон Alcatel и 23 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 33-летнего безработного рецидивиста. Тот признался в преступлении и рассказал, что деньги потратил. Похищенный телефон у него изъяли.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU