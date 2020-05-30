В Саратове под окнами девятиэтажки нашли погибшего мужчину

30 Май 2020 2020-05-30T13:36:53+03:00

ЧП случилось в доме по улице Расковой

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В Заводском районе под окнами девятиэтажного дома №3 по улице Марины Расковой обнаружили труп мужчины.

Сейчас специалисты устанавливают личность погибшего.

На месте происшествия работали сотрудники областной и городской службы спасения, полиция, скорая помощь.

Как сообщает «ЧП-Саратов», в прошлом году этот мужчина уже хотел пойти на необдуманный поступок, но спасатели зашли с крыши и вовремя остановили его.

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ИСТОЧНИК KP.RU