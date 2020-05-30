Депутат ГД Панков поручил оказать помощь жительнице Балаково Татьяне Яшкиной

30 Май 2020 2020-05-30T13:30:31+03:00

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По поручению депутата Государственной думы Николая Панкова его помощник в Балакове посетила в городской больнице Татьяну Яшкину, а также встретилась с ее дочерью — Кирой. Именно дочь подняла ранее вопрос о качестве оказания медицинской помощи ее матери.

По словам помощника депутата, впечатление от медицинского учреждения хорошее: в палатах чисто, жалоб от пациентов нет. Для того, чтобы убедиться, что ко всем пациентам отношение внимательное, нужно было осмотреть и другие помещения.

Татьяна Павловна получает положенное лечение, при необходимости собираются врачебные консилиумы. Что касается ограничений времени на встречи с родными, то в период пандемии они неизбежны.

Также помощник депутата обсудила с дочерью пациентки помощь женщине в дальнейшем. Кира Яшкина предложила вариант размещения в социальном учреждении. Он возможен при условии, что в учреждении будет обеспечен комфорт и хороший уход.

Отмечается, что вопрос будет на контроле у депутата Госдумы Николая Панкова, пока решение не устроит Татьяну Павловну и ее родных.

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ИСТОЧНИК KP.RU