Депутат ГД Панков поручил оказать помощь жительнице Балаково Татьяне Яшкиной
По поручению депутата Государственной думы Николая Панкова его помощник в Балакове посетила в городской больнице Татьяну Яшкину, а также встретилась с ее дочерью — Кирой. Именно дочь подняла ранее вопрос о качестве оказания медицинской помощи ее матери.
По словам помощника депутата, впечатление от медицинского учреждения хорошее: в палатах чисто, жалоб от пациентов нет. Для того, чтобы убедиться, что ко всем пациентам отношение внимательное, нужно было осмотреть и другие помещения.
Татьяна Павловна получает положенное лечение, при необходимости собираются врачебные консилиумы. Что касается ограничений времени на встречи с родными, то в период пандемии они неизбежны.
Также помощник депутата обсудила с дочерью пациентки помощь женщине в дальнейшем. Кира Яшкина предложила вариант размещения в социальном учреждении. Он возможен при условии, что в учреждении будет обеспечен комфорт и хороший уход.
Отмечается, что вопрос будет на контроле у депутата Госдумы Николая Панкова, пока решение не устроит Татьяну Павловну и ее родных.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU