Волейболистка Свистина: В балаковском клубе мне назвали такую сумму контракта, что моя русская душа развернулась

30 Май 2020 2020-05-30T13:12:39+03:00

Спортсменка поделилась в интервью, что руководители «Балаковской АЭС» перехватили ее в Москве

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Российская волейболистка Юлия Свистина рассказала, что в клубе «Балаковская АЭС» ей платили больше всего.

- Я когда летела из Испании в 2004-м, руководители балаковского клуба умудрились перехватить меня в Москве. Предложили поработать у них. И тут же назвали такую сумму контракта, что моя русская душа сначала развернулась, а потом обратно завернулась, — рассказала спортсменка в интервью «Прекрасному волейболу».

Стоит отметить, что Свистина также играла в Украине, Испании, Турции.

- Все выполнили, весь контракт полностью, как обещали. Все было на высоте, — рассказывает волейболистка о балаковском клубе.

Также, когда Свистина была в команде, они взяли третье место в суперлиге. В 2005 году волейбольный клуб взял бронзу чемпионата России и дошел до финала Кубка ЕКВ.

Также спортсменка поделилась, что ради выступлений за «Балаковскую АЭС» она отказалась от украинского гражданства.

Юлия Свистина рассказывает, что до этого в Одессе ей предложили получить украинское гражданство, чтобы она не считалась легионером. Она согласилась, а когда приехала в Балаково — спортсменке сказали, что не могут взять ее из-за лимита на легионеров.

- Я поехала в Одессу, чтобы отказаться от украинского гражданства. И мне вдруг спокойно возвращают мой российский паспорт. Он, оказывается, не был уничтожен. Это позволило мне сразу же выступать за Балаково в качестве российского игрока, — рассказала Юлия Свистина.

Также в интервью она делится тем, почему вынуждена была пропустить сезон, куда перешла после.

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ИСТОЧНИК KP.RU