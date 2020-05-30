В Саратове мужчина лишился денег, побывав в незнакомой компании
В Саратове мужчину обокрали неизвестные, которые перевели деньги с его карты через телефон.
Как сообщили «КП-Саратов» в полиции, 28-летний потерпевший лишился восьми тыс. рублей после пребывания в компании неизвестных.
По словам мужчины, злоумышленники могли свободно взять его телефон.
Возбуждено уголовное дело. Задержан ранее судимый 22-летний мужчина.
- Чтобы не стать жертвой преступлений, необходимо соблюдать правила личной безопасности. Даже если вы уверены в безопасности своего телефона, никогда не вредно защитить данные на нем. Всегда используйте сложный пин-код или вход по биометрическим данным. Если ваш телефон останется без присмотра или его украдут, вору придется приложить усилия, чтобы получить доступ к содержимому смартфона. Незамедлительно сообщайте о преступлениях в органы внутренних дел (по телефону 02, с мобильного 102). Чем скорее информация поступит в полицию, тем больше шансов, что злоумышленники будут пойманы, а похищенное имущество возвращено законному владельцу, — подчеркнули в полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU