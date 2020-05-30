Народный артист России Евгений Бикташев отмечает день рождения
Народный артист России, композитор Евгений Бикташев отмечает день рождения.
Уроженцу Саратовской области исполнился 81 год. С праздником его поздравил губернатор Валерий Радаев.
- Своим творчеством Евгений Михайлович внес большой вклад в преумножение музыкального наследия России. Его талант, мастерство, завоевали любовь и признание земляков. С огромным удовольствием сегодня пообщался с Евгением Михайловичем. Его энергия, любовь к родному краю вызывают глубокое уважение. Пожелал ему крепкого здоровья, вдохновения, новых творческих идей! — сообщил глава региона.
Евгений Бикташев родился в селе Галахово Екатериновского района. Он с детства занимался музыкой. Является Почетным гражданином Саратова и Саратовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU