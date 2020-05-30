Народный артист России Евгений Бикташев отмечает день рождения

30 Май 2020 2020-05-30T12:46:01+03:00

С праздником его поздравил губернатор Валерий Радаев

Изменить размер текста: A A

Народный артист России, композитор Евгений Бикташев отмечает день рождения.

Уроженцу Саратовской области исполнился 81 год. С праздником его поздравил губернатор Валерий Радаев.

- Своим творчеством Евгений Михайлович внес большой вклад в преумножение музыкального наследия России. Его талант, мастерство, завоевали любовь и признание земляков. С огромным удовольствием сегодня пообщался с Евгением Михайловичем. Его энергия, любовь к родному краю вызывают глубокое уважение. Пожелал ему крепкого здоровья, вдохновения, новых творческих идей! — сообщил глава региона.

Евгений Бикташев родился в селе Галахово Екатериновского района. Он с детства занимался музыкой. Является Почетным гражданином Саратова и Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU