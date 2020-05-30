У новой набережной в Саратове собираются поднимать затонувший буксир

30 Май 2020 2020-05-30T11:03:54+03:00

В ближайшее время на объект придет крупнотоннажный кран

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Вчера, 29 мая, губернатор Саратовской области Валерий Радаев осмотрел ход работ на новой набережной.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, сейчас там строят 500-метровый коллектор и нижний мол. Также идет формирование песчаного берегового откоса и обустройство лицевой стенки.

В ближайшее время на объект придет крупнотоннажный кран, чтобы поднять со дна затонувший буксир.

По словам подрядчика, сложности добавил высокий уровень воды в Волге, из-за которого работы по устройству берегоукрепительных сооружений замедлились. Однако на стройплощадке материалов хватает, завезено 500 тонн шпунта.

Губернатор Радаев подчеркнул, что параллельно с основными строительными работами нужно продолжить строительство коллектора, а также начать вынос железной дороги. Глава области поручил городской власти привести в порядок территорию, прилегающую к новому пляжу. Для этого надо активизировать работу с владельцами гаражей и собственниками зданий рядом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/782138" frameborder="0"></iframe> Губернатор Саратовской области осмотрел ход работ на новой набережной.Видео из Instagram Валерия Радаева

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ИСТОЧНИК KP.RU