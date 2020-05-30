У новой набережной в Саратове собираются поднимать затонувший буксир
Вчера, 29 мая, губернатор Саратовской области Валерий Радаев осмотрел ход работ на новой набережной.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, сейчас там строят 500-метровый коллектор и нижний мол. Также идет формирование песчаного берегового откоса и обустройство лицевой стенки.
В ближайшее время на объект придет крупнотоннажный кран, чтобы поднять со дна затонувший буксир.
По словам подрядчика, сложности добавил высокий уровень воды в Волге, из-за которого работы по устройству берегоукрепительных сооружений замедлились. Однако на стройплощадке материалов хватает, завезено 500 тонн шпунта.
Губернатор Радаев подчеркнул, что параллельно с основными строительными работами нужно продолжить строительство коллектора, а также начать вынос железной дороги. Глава области поручил городской власти привести в порядок территорию, прилегающую к новому пляжу. Для этого надо активизировать работу с владельцами гаражей и собственниками зданий рядом.
Губернатор Саратовской области осмотрел ход работ на новой набережной.Видео из Instagram Валерия Радаева
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ИСТОЧНИК KP.RU