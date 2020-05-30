Под Балаковом рецидивист и его подельники украли у фермера семена на 900 тыс. рублей

30 Май 2020 2020-05-30T10:21:18+03:00

Из зернохранилища мужчины вытащили мешки с сортовыми семенами подсолнечника

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В Балаковском районе Саратовской области полиция нашла подозреваемых в краже семян подсолнечника.

- В заявлении от 42-летнего главы крестьянско-фермерского хозяйства говорится, что неизвестные из зернохранилища в селе Красный Яр украли 86 мешков сортовых семян подсолнечника — по 10 кг каждый. Сумма ущерба составила около 900 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Полиция возбудила уголовное дело и нашла подозреваемых — 25, 26 и 36-летнего мужчин. Старший ранее был судим за кражи и разбой.

Всем троим выписали подписку о невыезде. Похищенное у них изъяли.

Раскрыта кража семян подсолнечника в селе Красный Яр Балаковского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU