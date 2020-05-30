2020-05-30T10:21:18+03:00
Происшествия

Под Балаковом рецидивист и его подельники украли у фермера семена на 900 тыс. рублей

Из зернохранилища мужчины вытащили мешки с сортовыми семенами подсолнечника
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балаковском районе Саратовской области полиция нашла подозреваемых в краже семян подсолнечника.

- В заявлении от 42-летнего главы крестьянско-фермерского хозяйства говорится, что неизвестные из зернохранилища в селе Красный Яр украли 86 мешков сортовых семян подсолнечника — по 10 кг каждый. Сумма ущерба составила около 900 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Полиция возбудила уголовное дело и нашла подозреваемых — 25, 26 и 36-летнего мужчин. Старший ранее был судим за кражи и разбой.

Всем троим выписали подписку о невыезде. Похищенное у них изъяли.

Раскрыта кража семян подсолнечника в селе Красный Яр Балаковского района.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волонтеры передали продуктовые наборы людям с ограниченными возможностями здоровья
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 30 мая 2020 года: 96 новых случаев
Под Балаковом рецидивист и его подельники украли у фермера семена на 900 тыс. рублей
В Саратове перестали ходить два троллейбусных маршрута
В Балакове мужчина украл у мамы знакомого 3 тыс. рублей
Подросток пошла на красный сигнал светофора и попала под колеса в Энгельсе
Незаметного пешехода сбили около 75-й школы в Саратове
В Саратове 24 июня объявлен нерабочим днем
В Пугачевском районе перевернулся автомобиль с пьяным водителем
В Саратове будет жаркая суббота с грозой
Режим самоизоляции в Саратовской области продлили до 10 июня
Жители «Улешей» из-за спила деревьев спасаются от зноя под баннером
Валерий Радаев призвал не ориентироваться на тренды падения производства
В Саратовской области скончались 99 человек с коронавирусом
В Саратовской области разметку нанесли на грунтовую дорогу
Губернатор Валерий Радаев: Стабильного улучшения ситуации по коронавирусу в Саратове нет