Николай Панков поздравил выпускников с последним звонком

29 Май 2020 2020-05-29T15:31:53+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков поздравил в своем канале «Пара слов» школьников с последним звонком.

Он отметил, что у выпускников начинается дорога во взрослую жизнь, а встреча праздника на расстоянии не мешает быть единым, дружным коллективом, с общими интересами и большими планами на будущее.

По словам депутата, возможно, школьники даже будут вспоминать, что у их класса последний звонок был особенным и не таким, как у других поколений.

- Школьные годы дают нам не только знания, но и надежных, верных товарищей, дружба с которыми может стать еще крепче в студенческие годы и стать надежной опорой на жизненном пути. Современная молодежь подает большие надежды: каждый из вас — неравнодушный активный человек, яркая индивидуальность. Вы разбираетесь в современных технологиях, и при этом с уважением относитесь к опыту старших, к уникальной истории нашей страны. И конечно, к вашим учителям и родителям. Они сегодня вместе с вами встречают этот праздник, волнуются и гордятся вами. Спасибо за то, что они сделали для вас, ваши успехи — это во многом их заслуга.

От всей души поздравляю с праздником последнего звонка. Счастья вам, радости и новых достижений!, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU