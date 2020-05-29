Медработникам в Энгельсе недоплатили 166 тыс. рублей за работу с коронавирусными пациентами

29 Май 2020 2020-05-29T15:39:29+03:00

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Прокуратура помогла работникам ГАУЗ «Энгельсская городская больница №2» получить стимулирующие выплаты за работу с коронавирусными пациентами.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, 55 человек недосчитались за апрель 166 тыс. рублей.

Главврач учреждения получил представление, также ему объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

После этого медработники получили свои деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU