Медработникам в Энгельсе недоплатили 166 тыс. рублей за работу с коронавирусными пациентами
Прокуратура помогла работникам ГАУЗ «Энгельсская городская больница №2» получить стимулирующие выплаты за работу с коронавирусными пациентами.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, 55 человек недосчитались за апрель 166 тыс. рублей.
Главврач учреждения получил представление, также ему объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства.
После этого медработники получили свои деньги.
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ИСТОЧНИК KP.RU