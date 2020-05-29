Михаил Исаев: стоит задача привести Саратов в порядок за 3-5 лет

29 Май 2020 2020-05-29T15:09:38+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев заявил, что стоит задача — привести город в порядок за 3-5 лет.

По его словам, это обозначает ремонт тротуаров и дорог, благоустройство общественных пространств.

Михаил Исаев отметил, что городские власти предпринимают максимальные усилия, чтобы попасть в федеральные программы и нацпроекты для получения финансирования. Также ведется работа по привлечению инвесторов.

Тем не менее, считает глава города, этого не достаточно.

- Мы усилим работу по повышению доходной части бюджета, будем больше и жестче работать с предприятиями и организациями по повышению трудовой и налоговой дисциплины, по легализации оформления на работу сотрудников и повышению уровня их заработной платы. Так, подобной деятельностью в 2019 году нам удалось привлечь в местный бюджет 75 млн рублей, — заявил Михаил Исаев.

Он поблагодарил председателя Государственной думы Вячеслава Володина за конструктивную критику.

- Спикер Госдумы Вячеслав Викторович Володин в своем обращении к региональной власти и руководителям муниципалитетов Саратовской области напомнил о том, что под лежачий камень – вода не течет, — сказал Михаил Исаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU