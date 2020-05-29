В Саратове отремонтировали еще пять дорог
В Саратове рабочие закончили ремонт еще пяти дорог: на улице Хомяковой, Международной, Лебедева-Кумача, 1 и 2-м проездах Панфилова.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, устанавливают бордюры на улице Григорьева, Некрасова, Тверской, в планах и на Пугачева.
Сегодня запланированы работы на улицах Маяковского и Григорьева, в ночь на 30 мая — на улице Хользунова.
Напомним, ремонт идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU