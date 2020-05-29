В Саратове отремонтировали еще пять дорог

29 Май 2020 2020-05-29T13:59:30+03:00

Продолжаются работы на улицах Григорьева и Маяковского

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В Саратове рабочие закончили ремонт еще пяти дорог: на улице Хомяковой, Международной, Лебедева-Кумача, 1 и 2-м проездах Панфилова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, устанавливают бордюры на улице Григорьева, Некрасова, Тверской, в планах и на Пугачева.

Сегодня запланированы работы на улицах Маяковского и Григорьева, в ночь на 30 мая — на улице Хользунова.

Напомним, ремонт идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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ИСТОЧНИК KP.RU