Насильника падчерицы из Балакова отправили в колонию на 12 лет

29 Май 2020 2020-05-29T14:00:21+03:00

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В Балакове Саратовской области вынесен приговор 40-летнему насильнику.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина признали виновным в трех эпизодах сексуального насилия по отношению к несовершеннолетней.

С апреля по август 2019 года мужчина трижды совращал 17-летнюю девочку. Первое время она молчала, но позже пожаловалась отцу, который и написал заявление в полицию.

Свою вину отчим не признал, но суд счел доказательства достаточными и вынес приговор. Мужчина отправили в колонию строгого режима на 12 лет, а также на два года ограничили свободу.

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ИСТОЧНИК KP.RU