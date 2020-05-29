В Саратовской области 12 человек старше 80 лет победили коронавирус
В Саратовской области от коронавируса вылечились 12 человек старше 80 лет.
Как сообщили на брифинге первый заместитель министра здравоохранения области Станислав Шувалов, у восьми из них была внебольничная пневмония на фоне коронавируса.
Среди них есть и такие, которым уже исполнилось 90 лет.
Несколько возрастных пациентов еще проходят лечение.
- Врачи прикладывают все усилия, и мы будем надеяться на благополучное развитие ситуации, — отметил Станислав Шувалов.
Он считает, что успешное излечение долгожителей говорит о том, что саратовские медики все делают правильно.
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ИСТОЧНИК KP.RU