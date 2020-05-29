В Саратовской области 12 человек старше 80 лет победили коронавирус

29 Май 2020 2020-05-29T13:21:01+03:00

Несколько саратовских долгожителей излечились от коронавируса

У восьми была внебольничная пневмония

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области от коронавируса вылечились 12 человек старше 80 лет.

Как сообщили на брифинге первый заместитель министра здравоохранения области Станислав Шувалов, у восьми из них была внебольничная пневмония на фоне коронавируса.

Среди них есть и такие, которым уже исполнилось 90 лет.

Несколько возрастных пациентов еще проходят лечение.

- Врачи прикладывают все усилия, и мы будем надеяться на благополучное развитие ситуации, — отметил Станислав Шувалов.

Он считает, что успешное излечение долгожителей говорит о том, что саратовские медики все делают правильно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU