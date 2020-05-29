Водителя с фермы в Саратовской области осудили за случайную смерть слесаря

29 Май 2020 2020-05-29T13:55:15+03:00

Он случайно переехал его на машине «ЗИЛ»

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В Екатериновском районе Саратовской области вынесен приговор 37-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в причинении смерти по неосторожности во время работы.

Утром 5 октября водитель КФХ в Екатериновском районе управлял автомобилем «ЗИЛ» по территории производственной базы. Задним ходом он заехал на пандус, ведущий в мехток, но не подал предупредительного сигнала. Поэтому под колесами машины оказался 60-летний токарь. Пострадавший скончался на месте.

Свою вину водитель признал. Суд приговорил его к году ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU