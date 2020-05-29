Саратовцы побили антирекорд по самоизоляции

29 Май 2020 2020-05-29T13:53:32+03:00

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Сегодня, 29 мая, индекс самоизоляции в Саратове на 13:40 составляет 1,1 балла.

Этот показатель считает Яндекс, исходя из активности горожан в обычное время до эпидемии и сейчас — чем выше цифры, тем прилежнее граждане сидят дома.

Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек Саратов занимает одну строчку с Иркутском, Новокузнецком, Липецком. В лидерах Махачкала (2,5).

Жители миллионников также сегодня не сидят дома. Индекс в Москве составляет 2 балла, в Омске — 1,3. И это самые высокие показатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU