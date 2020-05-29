В Саратове пьяный мужчина разгуливал по перилам балкона пятиэтажки
В Ленинском районе спасатели выезжать помогать саратовцу, которого заметили на перилах балкона.
- Поступил вызов, что на Мало-Елшанской, 16 по перилам балкона второго этажа ходит мужчина в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили «КП-Саратов» в горспасе.
К моменту приезда спасателей гражданин уже спустился на землю. Как он объяснил, он пытался перебраться на соседний балкон.
Мужчину передали полицейским.
Фото городской службы спасения
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU