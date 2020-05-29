В Саратове пьяный мужчина разгуливал по перилам балкона пятиэтажки

29 Май 2020 2020-05-29T13:00:25+03:00

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В Ленинском районе спасатели выезжать помогать саратовцу, которого заметили на перилах балкона.

- Поступил вызов, что на Мало-Елшанской, 16 по перилам балкона второго этажа ходит мужчина в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили «КП-Саратов» в горспасе.

К моменту приезда спасателей гражданин уже спустился на землю. Как он объяснил, он пытался перебраться на соседний балкон.

Мужчину передали полицейским.

Фото городской службы спасения

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ИСТОЧНИК KP.RU