Как в Саратове не задохнуться в маске в душном автобусе: Роспотребнадзор ответил

29 Май 2020 2020-05-29T12:50:51+03:00

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На брифинге 29 мая в Минздраве Саратовской области внимание представителя Роспотребнадзора обратили на невозможность выполнить предписания по сохранению масочного режима в общественном транспорте. Сейчас в масках в 30-градусную жару невозможно дышать.

- По крайней мере, мы на подходе к первому этапу по снятию ограничений. Но при любой температуре считаю обязательным ношение масок в общественном транспорте, — заявила замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

Ей предложили проехать в маске от конечной автобуса №53 в Заводском районе и спустя полтора часа добраться до конечной в Ленинском районе.

- Когда работала гигиенистом по труду, то предприятия, которые проверяла, как правило, были в этой зоне. И добиралась в этих автобусах. Тогда, правда, без маски, в ней тяжело. Но она необходимая степень защиты в автобусе, так как они заполнены. Выбирайте, что важнее — защита от заражения или негативное отношение к маске, — заметила Матвеева.

ИСТОЧНИК KP.RU