Хвалынская прокуратура закрыла пять сайтов, где учили давать взятки
Прокуратура Хвалынска во время мониторинга в интернете обнаружила пять сайтов, где рассказывали, как можно дать взятку.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства региона, такую информацию нельзя распространять в РФ, за нее предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Прокурор района направил в суд соответствующий иск, его требования удовлетворены.
Доступ к сайтам заблокирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU