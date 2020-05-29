Хвалынская прокуратура закрыла пять сайтов, где учили давать взятки

29 Май 2020 2020-05-29T13:31:00+03:00

Такая информация запрещена к распространению в РФ

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Прокуратура Хвалынска во время мониторинга в интернете обнаружила пять сайтов, где рассказывали, как можно дать взятку.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства региона, такую информацию нельзя распространять в РФ, за нее предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Прокурор района направил в суд соответствующий иск, его требования удовлетворены.

Доступ к сайтам заблокирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU