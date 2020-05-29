2020-05-29T12:27:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области число выписанных больных снова превысило количество новых зараженных коронавирусом

В регионе делают почти 3 тысячи тестов на COVID-19 в сутки
Екатерина Семенова
Поделиться:
Брифинг в минздраве 29 маяБрифинг в минздраве 29 мая
Изменить размер текста:

В Саратовской области на 29 мая 2840 случаев коронавируса, всего среди заразившхся 1318 мужчин, 1522 женщины.

За сутки новых пациентов с COVID-19 сразу 94 человека. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения - 117,6 (по РФ - 258,3).

На сегодня в Саратовской области всего 1141 зараженный выздоровел. Сегодня больше выздоровевших, чем новых зарегистрированных больных.

На сегодняшний день зафиксировано 34 смерти от коронавируса.

В стационарах 1172 пациента, из них 770 с короной, у 979 – пневмония. 86 человек на кислородной поддержке, 57 - на аппаратах ИВЛ.

Еще 802 зараженных проходят лечение амбулаторно.

Об этом на брифинге рассказал первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

За вчерашний день в регионе провели 2995 ПЦР исследований. т.е. подошли плотную к поставленной задаче в 3 тыс. в сутки, как требовал председатель правительства Александр Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как в Саратове не задохнуться в маске в душном автобусе: Роспотребнадзор ответил
Хвалынская прокуратура закрыла пять сайтов, где учили давать взятки
В Саратовской области число выписанных больных снова превысило количество новых зараженных коронавирусом
Роспотребнадзор: Саратовские магазины могут торговать любыми товарами при наличии масок
Вячеслав Володин обратился к саратовским властям: Деньги у вас под ногами
В ПФР узнице концлагерей из Балаковского района не выплатили 75 тыс. рублей к юбилею Победы
Жительница Новобурасского района отдала мошенникам 217 тыс. рублей
Общественная палата подготовила корпус наблюдателей за общероссийским голосованием за поправки в Конституцию РФ
ООО «КВС» завершило замену водопроводных сетей на площади перед цирком
В Саратове на выходных будет жара и дожди
В Озинском районе начальницу миграционного отдела полиции оштрафовали и уволили за взятку
Математика на ЕГЭ в 2020 году исключена из базового списка
Саратовцев приглашают на премьеру триллера «Приди ко мне» и онлайн-встречу с Малгожатой Шумовской
Губернатор Радаев раскритиковал Исаева за плохое благоустройство у будущей школы в «Авиаторе»
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 29 мая 2020 года: федеральный штаб подтвердил данные по региону
В Саратовской области волонтерами акции «Мы вместе» стали более 1 000 человек
Организация подделала подписи ртищевцев ради повышения тарифов
Собиравшую с проспекта Кирова землю в горшок женщину обвинили в воровстве у государства
Мэр Исаев о роли общественников в принуждении властей к разработке политики озеленения Саратова: Этим надо заниматься профессионально