В Саратовской области число выписанных больных снова превысило количество новых зараженных коронавирусом

29 Май 2020 2020-05-29T12:27:45+03:00

В регионе делают почти 3 тысячи тестов на COVID-19 в сутки

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В Саратовской области на 29 мая 2840 случаев коронавируса, всего среди заразившхся 1318 мужчин, 1522 женщины.

За сутки новых пациентов с COVID-19 сразу 94 человека. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения - 117,6 (по РФ - 258,3).

На сегодня в Саратовской области всего 1141 зараженный выздоровел. Сегодня больше выздоровевших, чем новых зарегистрированных больных.

На сегодняшний день зафиксировано 34 смерти от коронавируса.

В стационарах 1172 пациента, из них 770 с короной, у 979 – пневмония. 86 человек на кислородной поддержке, 57 - на аппаратах ИВЛ.

Еще 802 зараженных проходят лечение амбулаторно.

Об этом на брифинге рассказал первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

За вчерашний день в регионе провели 2995 ПЦР исследований. т.е. подошли плотную к поставленной задаче в 3 тыс. в сутки, как требовал председатель правительства Александр Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU