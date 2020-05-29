В Саратовской области число выписанных больных снова превысило количество новых зараженных коронавирусом
В Саратовской области на 29 мая 2840 случаев коронавируса, всего среди заразившхся 1318 мужчин, 1522 женщины.
За сутки новых пациентов с COVID-19 сразу 94 человека. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения - 117,6 (по РФ - 258,3).
На сегодня в Саратовской области всего 1141 зараженный выздоровел. Сегодня больше выздоровевших, чем новых зарегистрированных больных.
На сегодняшний день зафиксировано 34 смерти от коронавируса.
В стационарах 1172 пациента, из них 770 с короной, у 979 – пневмония. 86 человек на кислородной поддержке, 57 - на аппаратах ИВЛ.
Еще 802 зараженных проходят лечение амбулаторно.
Об этом на брифинге рассказал первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.
За вчерашний день в регионе провели 2995 ПЦР исследований. т.е. подошли плотную к поставленной задаче в 3 тыс. в сутки, как требовал председатель правительства Александр Стрелюхин.
ИСТОЧНИК KP.RU