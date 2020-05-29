Роспотребнадзор: Саратовские магазины могут торговать любыми товарами при наличии масок
Сегодня, 29 мая, на брифинге в Минздраве Саратовской области затронули тему работы магазинов в условиях ограничительных мер.
Спикерам задали вопрос: если в ассортименте магазина есть один из товаров, который включен в перечень первой необходимости, например, маска, торговый объект может торговать всем своим ассортиментом?
- Да, может, — ответила замруководителя Роспотребнадзора Саратовской области Надежда Матвеева.
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ИСТОЧНИК KP.RU