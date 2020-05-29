В ПФР узнице концлагерей из Балаковского района не выплатили 75 тыс. рублей к юбилею Победы

29 Май 2020 2020-05-29T12:32:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура провела проверку после публикаций в СМИ о невыплате денег 83-летней бывшей несовершеннолетней узнице концлагерей из Балаковского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства региона, в ПФР не захотели выдавать Виктории Мусатиной 75 тыс. рублей, которые ей положены по указу президента к юбилею Победы, по причине того, что она не является гражданкой России.

В целях защиты прав жительницы Республики Беларусь, которая имеет вид на жительство иностранного гражданина, прокуратура внесла начальнику управления ПФР района представление.

Ход событий контролирует прокуратура.

- Виктория Мусатина является иностранной гражданкой, имеет вид на жительство на территории Российской Федерации. Ветеран получает все предусмотренные законодательством Российской Федерации и международными соглашениями выплаты, полагающиеся по линии ПФР: страховую пенсию по старости, ежемесячную денежную поддержку, — пояснили «КП-Саратов» в Пенсионном фонде.

В организации отметили, что право на выплату в связи с 75-й Годовщиной Победы в ВОВ имеют только граждане РФ, постоянно проживающие в стране, а также в Латвийской, Литовской и Эстонской Республиках.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU