В ПФР узнице концлагерей из Балаковского района не выплатили 75 тыс. рублей к юбилею Победы
Прокуратура провела проверку после публикаций в СМИ о невыплате денег 83-летней бывшей несовершеннолетней узнице концлагерей из Балаковского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства региона, в ПФР не захотели выдавать Виктории Мусатиной 75 тыс. рублей, которые ей положены по указу президента к юбилею Победы, по причине того, что она не является гражданкой России.
В целях защиты прав жительницы Республики Беларусь, которая имеет вид на жительство иностранного гражданина, прокуратура внесла начальнику управления ПФР района представление.
Ход событий контролирует прокуратура.
- Виктория Мусатина является иностранной гражданкой, имеет вид на жительство на территории Российской Федерации. Ветеран получает все предусмотренные законодательством Российской Федерации и международными соглашениями выплаты, полагающиеся по линии ПФР: страховую пенсию по старости, ежемесячную денежную поддержку, — пояснили «КП-Саратов» в Пенсионном фонде.
В организации отметили, что право на выплату в связи с 75-й Годовщиной Победы в ВОВ имеют только граждане РФ, постоянно проживающие в стране, а также в Латвийской, Литовской и Эстонской Республиках.
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ИСТОЧНИК KP.RU