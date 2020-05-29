Жительница Новобурасского района отдала мошенникам 217 тыс. рублей

29 Май 2020 2020-05-29T12:04:31+03:00

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Еще одной жертвой мошенников стала жительница Новобурасского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и предложил установить дополнительную защиту на свою карту.

Та продиктовала все данные и пароль из СМС.

После этого звонивший перестал выходить на связь, а женщина поняла, что лишилась почти 218 тыс. рублей.

Она обратилась в полицию и призналась, что знала о таких способах обмана людей, но почему-то все равно поверила мошеннику.

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ИСТОЧНИК KP.RU