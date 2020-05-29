Жительница Новобурасского района отдала мошенникам 217 тыс. рублей
Еще одной жертвой мошенников стала жительница Новобурасского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и предложил установить дополнительную защиту на свою карту.
Та продиктовала все данные и пароль из СМС.
После этого звонивший перестал выходить на связь, а женщина поняла, что лишилась почти 218 тыс. рублей.
Она обратилась в полицию и призналась, что знала о таких способах обмана людей, но почему-то все равно поверила мошеннику.
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ИСТОЧНИК KP.RU