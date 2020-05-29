В Саратове на выходных будет жара и дожди

29 Май 2020 2020-05-29T11:56:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшие выходные жители Саратовской области почувствуют весь спектр погодных условий: сильную жару, ветер и дожди.

Как рассказала корреспонденту «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, 30 мая воздух прогреется до 25–30 градусов тепла, в Левобережье — до +34. Во второй половине дня в сторону региона будет смещаться холодный фронт, поэтому местами пройдут кратковременные дожди, ливни, грозы, возможен град. В основном в Правобережье и районах, которые идут вдоль русла Волги. При непогоде восточный ветер сменит свое направление на юго-западное и его порывы достигнут не 6–11 м/с, а усилятся до 17–22.

Ночью столбик термометра опустится до +12…+17 градусов, а в воскресенье поднимется до +20…+25 градусов, в Левобережье — до +30. Следующей ночью похолодает до 8–13 градусов тепла, в понедельник днем будет всего лишь 18–23 градуса, в Левобережье — до 28 градусов.

В Саратове завтра вечером ожидается кратковременный грозовой дождь, порывы ветра достигнут 20 м/с, температура поднимется до +28…+30 градусов. В воскресенье тоже возможно будет дождь, а в понедельник к нему добавится еще гроза. Столбик термометра поднимется до +23…+25 градусов. В понедельник температура опустится до +21…+23 градусов.

Все эти три дня ночью будет от 13 до 15 градусов тепла.

На следующей неделе сначала будет прохладно, а ближе к концу в регион вернется долгожданное тепло.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU