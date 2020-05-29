2020-05-29T11:56:49+03:00
Общество

В Саратове на выходных будет жара и дожди

С понедельника начнется прохлада
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ближайшие выходные жители Саратовской области почувствуют весь спектр погодных условий: сильную жару, ветер и дожди.

Как рассказала корреспонденту «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, 30 мая воздух прогреется до 25–30 градусов тепла, в Левобережье — до +34. Во второй половине дня в сторону региона будет смещаться холодный фронт, поэтому местами пройдут кратковременные дожди, ливни, грозы, возможен град. В основном в Правобережье и районах, которые идут вдоль русла Волги. При непогоде восточный ветер сменит свое направление на юго-западное и его порывы достигнут не 6–11 м/с, а усилятся до 17–22.

Ночью столбик термометра опустится до +12…+17 градусов, а в воскресенье поднимется до +20…+25 градусов, в Левобережье — до +30. Следующей ночью похолодает до 8–13 градусов тепла, в понедельник днем будет всего лишь 18–23 градуса, в Левобережье — до 28 градусов.

В Саратове завтра вечером ожидается кратковременный грозовой дождь, порывы ветра достигнут 20 м/с, температура поднимется до +28…+30 градусов. В воскресенье тоже возможно будет дождь, а в понедельник к нему добавится еще гроза. Столбик термометра поднимется до +23…+25 градусов. В понедельник температура опустится до +21…+23 градусов.

Все эти три дня ночью будет от 13 до 15 градусов тепла.

На следующей неделе сначала будет прохладно, а ближе к концу в регион вернется долгожданное тепло.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как в Саратове не задохнуться в маске в душном автобусе: Роспотребнадзор ответил
Хвалынская прокуратура закрыла пять сайтов, где учили давать взятки
В Саратовской области число выписанных больных снова превысило количество новых зараженных коронавирусом
Роспотребнадзор: Саратовские магазины могут торговать любыми товарами при наличии масок
Вячеслав Володин обратился к саратовским властям: Деньги у вас под ногами
В ПФР узнице концлагерей из Балаковского района не выплатили 75 тыс. рублей к юбилею Победы
Жительница Новобурасского района отдала мошенникам 217 тыс. рублей
Общественная палата подготовила корпус наблюдателей за общероссийским голосованием за поправки в Конституцию РФ
ООО «КВС» завершило замену водопроводных сетей на площади перед цирком
В Саратове на выходных будет жара и дожди
В Озинском районе начальницу миграционного отдела полиции оштрафовали и уволили за взятку
Математика на ЕГЭ в 2020 году исключена из базового списка
Саратовцев приглашают на премьеру триллера «Приди ко мне» и онлайн-встречу с Малгожатой Шумовской
Губернатор Радаев раскритиковал Исаева за плохое благоустройство у будущей школы в «Авиаторе»
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 29 мая 2020 года: федеральный штаб подтвердил данные по региону
В Саратовской области волонтерами акции «Мы вместе» стали более 1 000 человек
Организация подделала подписи ртищевцев ради повышения тарифов
Собиравшую с проспекта Кирова землю в горшок женщину обвинили в воровстве у государства
Мэр Исаев о роли общественников в принуждении властей к разработке политики озеленения Саратова: Этим надо заниматься профессионально