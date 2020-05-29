Губернатор Радаев раскритиковал Исаева за плохое благоустройство у будущей школы в «Авиаторе»

29 Май 2020 2020-05-29T11:20:59+03:00

По словам главы региона, рядом с соцобъектом — незавершенные стройки, пустыри, свалки

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Вчера, 28 мая, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил стройплощадки социальных объектов в Октябрьском и Заводском районах Саратова.

Фото пресс-службы губернатора

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он проконтролировал ход возведения школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне «Авиатор», которая строится по инициативе спикера ГД Вячеслава Володина. Сейчас внутри здания идет отделка, обустройство столовой и актового зала. Началось строительство спортплощадки, монтаж трибун.

В ближайшее время подрядчик приступит к благоустройству территории. Предполагается, что школа откроется к 1 сентября 2020 года.

- Основные капитальные здания в высокой степени готовности, но подходы и подъезды к объекту пока не выдерживают никакой критики. Вокруг незавершенные стройки, пустыри, свалки. Городской власти нужно приступить к благоустройству, — поставил задачу Радаев главе Саратова Михаилу Исаеву.

Также в «Авиаторе» в рамках нацпроекта возводится детсад на 100 мест. Его планируют сдать в августе этого года, но пока что только завершена забивка свай.

Фото пресс-службы губернатора

Губернатор отметил, что за месяц сделан очень маленький объем работ, темпы низкие. Он обязал министра и зампреда взять на личный контроль ход строительства. Если подрядчик не нагонит график, то ему придется уйти с объекта, по словам Радаева.

Еще одной точкой осмотра стала стройплощадка ФОКа по бадминтону на улице Чернышевского. После критики главы региона работы тут активизировались: уже подготовлены фундаменты под спортзал, продолжаются бетонные работы. Со следующего месяца начнется монтаж металлоконструкций.

Фото пресс-службы губернатора

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ИСТОЧНИК KP.RU