Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 29 мая 2020 года: федеральный штаб подтвердил данные по региону

29 Май 2020 2020-05-29T11:00:44+03:00

Больше всего случаев приходится на облцент

Изменить размер текста: A A

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом подтвердил данные о числе заболевших в Саратовской области.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», за сутки зарегистрировано 94 новых случая. Итого в регионе с начала пандемии заразились 2 840 человек.

Лидирует по суточному приросту Москва. На сегодня стало известно о 2 332 заразившихся. Саратовская область занимает 17-е место.

Больше всего заразившихся в регионе приходится на Саратов — 744 случая.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU