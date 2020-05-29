Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 29 мая 2020 года: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом подтвердил данные о числе заболевших в Саратовской области.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», за сутки зарегистрировано 94 новых случая. Итого в регионе с начала пандемии заразились 2 840 человек.
Лидирует по суточному приросту Москва. На сегодня стало известно о 2 332 заразившихся. Саратовская область занимает 17-е место.
Больше всего заразившихся в регионе приходится на Саратов — 744 случая.
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ИСТОЧНИК KP.RU