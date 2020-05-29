В Саратовской области волонтерами акции «Мы вместе» стали более 1 000 человек

29 Май 2020 2020-05-29T11:06:55+03:00

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Об организациях, оказывающих помощь нуждающимся в период пандемии, говорили сегодня, 29 мая, в пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове.

Самой масштабной является работа в рамках федеральной акции «Мы вместе», целью которой является поддержка пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.

Как отметил первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений региона Дмитрий Конусов, в конце апреля с представителями движения на федеральном уровне встретился президент РФ Владимир Путин, после чего было принято решение об оказании волонтерам финансовой поддержки.

Она будет оказана через конкурс Фонда президентских грантов, который объявил внеочередной конкурс проектов, направленный на поддержку некоммерческих объединений.

На региональном уровне Саратовская областная дума уже рассмотрела вопрос о выделении 15 млн рублей на проведение регионального конкурса социальных проектов.

- Если говорить об опыте прошлого года, то в 2019-м на эти цели было выделено 10 млн рублей, поддержку на реализацию своих проектов получили 58 некоммерческих объединений, — отметил Дмитрий Конусов.

Всего в Саратовской области за время работы штаба в качестве добровольцев зарегистрировались более 1 тыс. человек, работают сейчас порядка 700 из них. В рамках акции обработано более 2,5 тыс. заявок.

Брифинг, посвященный реализации проекта Продуктовая помощь в рамках всероссийской акции Мы вместе.29 мая 2020 года в пресс-центре Комсомольская правда - Саратов состоится брифинг, посвященный реализации проекта Продуктовая помощь в рамках всероссийской акции Мы вместе . Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами. Проект Продуктовая помощь в рамках акции взаимопомощи #МыВместе это оказание продуктовой помощи в виде выделения продуктовых наборов пенсионерам старше 65 лет, имеющим низкий ежемесячный доход. В настоящее время помощь получили уже более 10 000 жителей области. Всего получателями продуктовых наборов станут 28000 человек. О проекте Продуктовая помощь и о ходе его реализации расскажут: Наталья Валерьевна Трошина - министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области; Шершнева Ангелина Олеговна - региональный координатор Всероссийского общественного движения Волонтеры-медики , Руководитель регионального волонтерского штаба всероссийской акции Мы вместе ; Селиванов Александр Владимирович исполнительный директор автономной некоммерческой организации Институт социального проектирования и экспертизы ПРОГРЕССОР .

ИСТОЧНИК KP.RU