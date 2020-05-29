2020-05-29T11:18:59+03:00
Происшествия

Организация подделала подписи ртищевцев ради повышения тарифов

Гражданам сделают перерасчет
Дарья Вострикова
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Прокуратура выяснила, что управляющая организация ООО «Капитал Строй» в Ртищеве с сентября 2018 года повысила тарифы на содержание дома и лифтов. Такое решение было принято якобы на собрании жильцов многоквартирного дома.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что местные жители не голосовали за это, их подписи подделали.

Материалы проверки направили в следственные органы, возбуждено уголовное дело.

Организация получила представление, ее обязали сделать перерасчет на сумму свыше 13 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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