Организация подделала подписи ртищевцев ради повышения тарифов
Прокуратура выяснила, что управляющая организация ООО «Капитал Строй» в Ртищеве с сентября 2018 года повысила тарифы на содержание дома и лифтов. Такое решение было принято якобы на собрании жильцов многоквартирного дома.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что местные жители не голосовали за это, их подписи подделали.
Материалы проверки направили в следственные органы, возбуждено уголовное дело.
Организация получила представление, ее обязали сделать перерасчет на сумму свыше 13 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU