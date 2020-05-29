Собиравшую с проспекта Кирова землю в горшок женщину обвинили в воровстве у государства

29 Май 2020 2020-05-29T11:04:03+03:00

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Сегодня, 29 мая, в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» Карина Канатова пожаловалась на неизвестную горожанку, которая совершила нечто ужасное.

- Постарались для людей, сделали красоту на проспекте — деревья, газоны. Но у нас как мозг работает — надо взять от государства все, что можем. Землю, например, из газона в свой горшок. Как вам такое? — написала местная жительница.

Она опубликовала снимок гражданки.

- У большей части народа менталитет такой — тащить все, что не приколочено. Песок со стройки, плитку, кирпичи, бордюры. Даже машины подгоняют, радуются. Животные, — отметил в комментариях Алексей Лысенко.

- Одним словом — Россия, — написала пользовательница под ником «Юляшка Хорищенко».

Другие горожане заявили, что земля вообще-то принадлежит народу, а не государству. По их словам, никаких проплешин в клумбе не видно, автор могла бы пройти мимо и не заострять свое внимание на происходящем.

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ИСТОЧНИК KP.RU