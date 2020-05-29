Почти 11 тыс. 11-классников окончили школы Саратовской области

29 Май 2020 2020-05-29T09:37:22+03:00

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В Саратовской области сегодня, 29 мая, учебный год завершился для 245,2 тыс. школьников.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, для 10,9 тыс. выпускников 11 классов прозвенел последний звонок, а девять классов в области окончили в 2020 году 23,1 тыс. школьников.

- Каждый выпускник ждал Последнего звонка, ведь окончание школы – это начало новой взрослой жизни, в которой можно реализовать столько грандиозных планов и замыслов! Желаю вам успешного выбора своего жизненного пути. Не бойтесь экспериментов и поисков. Будьте смелыми и уверенными, реализуйте поставленные задачи и не останавливайтесь на достигнутом, — поздравила выпускников и. о. министра образования Саратовской области Елена Нерозя.

В своем поздравлении она также отметила родителей и педагогов. Первым она пожелала: «пусть успехи детей станут вам наградой за любовь, заботу и терпение», а учителей поблагодарила за знания и умения, которые они передали школьникам, за терпение, такт и неравнодушное отношение к работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU