2020-05-28T19:57:03+03:00
Общество

Губернатора Радаева попросили помочь бюджету Саратова

Городские депутаты попросили главу области поддержать местный бизнес и бюджет города
Ольга Симонова
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Сегодня, 28 мая, на заседании Саратовской городской думы депутаты обратились к губернатору Валерию Радаеву, в котором просили оказать поддержку предпринимателям.

С обращением выступил депутат и руководитель рабочей группы по поддержке бизнеса Максим Самсонов.

Он заявил, что обращаются множество бизнесменов из разных сфер, это говорит о том, что принимаемые меры охватывают не все пострадавшие отрасли.

- Мы считаем, что нужно увеличить объем государственной помощи бизнесу, который является налогоплательщиком в бюджеты всех уровней, — сказал Самсонов.

Также депутаты считают, что нужно предоставлять поддержку независимо от форм собственности и видов бизнеса.

Они предложили включить в список пострадавших областей: торговлю оптовую текстильными изделиями, одеждой и обувью, деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, аренду и управление недвижимым имуществом, прокат и аренду товаров для отдыха и спортивных товаров, представление в средствах массовой информации и другое.

Городские депутаты предложили в обращении губернатору софинансирование из федеральной казны на оплату времени простоя сотрудников пострадавших предприятий — не менее 2/3 фонда оплаты труда на срок, пока действуют ограничения. Также они считают нужным ввести страховые взносы на период нерабочих дней в размере 0%, а до конца года — не более 15% на весь фонд оплаты труда для субъектов предпринимательской деятельности пострадавших отраслей.

От уплаты страховых взносов предлагается освободить и пенсионеров, являющихся ИП и получающими страховую пенсию.

Депутаты предложили снизить НДС до 18% и установить мораторий на отмену налога ЕНВД и сокращение видов деятельности, использующих данный налоговый режим, до 2025 года.

К тому же в обращении предложено предусмотреть меры поддержки транспортных предприятий в части предоставления отсрочки по уплате лизинговых платежей аналогично «кредитным каникулам» по кредитным договорам, заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства с кредитными организациями в период ограничительных мер.

Гордепы считают нужным ввести авансовые платежи для предприятий, работающих по контрактам с госпредприятиями, получившими помощь федерального бюджета, — в размере 80-процентного единовременного авансирования работ.

Также один из пунктов обращения гласит: обязать монополии (энергетическую, нефтегазовую), госкорпорации «Ростехнологии», «Росатом», «Роснанотех» производить авансовые платежи в размере 50% по договорам с поставщиками.

Вместе с тем, кризисные условия, в которых сегодня оказался бизнес, оказывают прямое негативное влияние на доходную часть бюджета муниципального образования «Город Саратов». Неисполнение доходной части городского бюджета в 2020 году может составить порядка 1 млрд рублей.

Поэтому народные избранники попросили главу региона предусмотреть меры финансовой помощи для муниципалитета:

- оказать финансовую помощь МО «Город Саратов» на сумму выпадающих доходов;

- рассмотреть возможность замещения муниципальному образованию «Город Саратов» кредитов кредитных организаций бюджетными кредитами с более низкой ставкой кредитования в объеме не менее 50% от размера муниципального внутреннего долга (3 376,2 млн рублей).

Также депутаты в обращении попросили губернатора Саратовской области обратиться в адрес председателя правительства России Михаила Мишустина по вопросам, находящимся в ведении РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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