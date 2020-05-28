ДТП в Затоне парализовало движение

28 Май 2020 2020-05-28T18:55:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Большая Затонская в Саратове вечером 28 мая образовалась серьезная пробка.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», причиной стало ДТП.

Напротив дома №69 столкнулись автомобиль такси и Land Rover. На месте работают сотрудники ДПС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/781829" frameborder="0"></iframe> ДТП в Затоне.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU