ДТП в Затоне парализовало движение
Столкнулись внедорожник и такси [видео]
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На улице Большая Затонская в Саратове вечером 28 мая образовалась серьезная пробка.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», причиной стало ДТП.
Напротив дома №69 столкнулись автомобиль такси и Land Rover. На месте работают сотрудники ДПС.
ДТП в Затоне.
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ИСТОЧНИК KP.RU