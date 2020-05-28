2020-05-28T18:55:13+03:00
Происшествия

ДТП в Затоне парализовало движение

Столкнулись внедорожник и такси [видео]
Екатерина Семенова
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На улице Большая Затонская в Саратове вечером 28 мая образовалась серьезная пробка.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», причиной стало ДТП.

Напротив дома №69 столкнулись автомобиль такси и Land Rover. На месте работают сотрудники ДПС.

ДТП в Затоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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