В Саратове создадут особую экономическую зону

28 Май 2020 2020-05-28T16:59:12+03:00

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В Саратовской области будет создана особая экономическая зона.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа должна появится в Саратове, а также Энгельсском и Балаковском районах. На это отведен срок до 2023 года. А из областного бюджета потребуется выделить не менее 13,2 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU