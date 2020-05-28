В Саратове создадут особую экономическую зону
В Саратовской области будет создана особая экономическая зона.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Особая экономическая зона технико-внедренческого типа должна появится в Саратове, а также Энгельсском и Балаковском районах. На это отведен срок до 2023 года. А из областного бюджета потребуется выделить не менее 13,2 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU